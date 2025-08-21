PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr fuhr ein 19-jähriger Citroen-Fahrer aus einer Grundstücksausfahrt in der Straße "Am Oberen Luisenpark" und beabsichtigte, in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er einen 23 Jahre alten Motorradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn befuhr. Der 23-Jährige versuchte noch durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte jedoch mit dem Citroen und stürzte in der Folge zu Boden. Durch den Sturz zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

