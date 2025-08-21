PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Möglicherweise über ein Fenster gelangte eine bisher unbekannte Täterschaft am Dienstag, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, in eine Wohnung in der Kirchheimer Straße. Im Inneren der Wohnung betrat der oder die Täter/in sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlte diverse Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

