BPOL-TR: Farbschmierereien am Hauptbahnhof Koblenz - 6.000 Euro Schaden

Andernach (ots) - Bereits am 11. April 2025 gegen 12:30 Uhr kam es am Bahnübergang Koblenzer Straße in Andernach zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Güterzug. Derzeitigen Ermittlungen der Bundespolizei Trier zufolge übersah die Fahrzeugführerin eines schwarzen Mercedes SL die Lichtzeichenanlage am Bahnübergang und kollidierte beim Abbiegevorgang ...

