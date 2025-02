Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Festnahme nach Kupferkabeldiebstahl

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nelkenweg

05.02.2025, 05:11 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs konnte die Polizei zwei Kupferkabeldiebe festnehmen. Zunächst fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei ein stark überladener VW Sharan auf, welcher auf der L297 in Richtung Autobahn 2 unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich sowohl im Fond als auch im Kofferraum des Pkw Starkstromkupferkabel befanden. Des Weiteren konnten die Beamten diverse Werkzeuge im Fahrzeug auffinden. Da sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen der Verdacht erhärtete, dass die Kabel gestohlen sein könnten, wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen einer Polizeidienststelle zugeführt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den aufgefundenen Kabeln im Pkw der beiden 24 und 37 Jahre alten Tatverdächtigen um Diebesgut handeln dürfte, welches in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf einer Baustelle im Nelkenweg in Wolfsburg entwendet worden ist. Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde am Mittwochnachmittag ein Antrag auf einen Untersuchungshaftbefehl gestellt. Am Donnerstagvormittag wurden die beiden Tatverdächtigen dem zuständigen Richter beim Amtsgericht Wolfsburg vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl, woraufhin die beiden in Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell