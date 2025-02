Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Führungswechsel in der Polizeistation Vorsfelde

Rainer Funke wird neuer Stationsleiter

Wolfsburg, 05.02.2025

Die Polizeistation in Vorsfelde hat einen neuen Leiter: Rainer Funke tritt die Nachfolge von Karsten Aselmann an.

Aselmann leitete die Polizeistation seit 2019 und trat mit Ablauf des Januars nach insgesamt mehr als 45 Jahren bei der Polizei in Niedersachsen seinen wohlverdienten Ruhestand an. "Ich war immer gerne Polizist, aber nun ist es Zeit für einen neuen Lebensabschnitt", resümiert der Vorsfelder.

Nun übergibt er sein Amt an einen ebenfalls sehr erfahrenen Kollegen, welcher bereits voller Vorfreude auf seine neue Tätigkeit blickt: "Eine neue Funktion bringt auch immer neue Herausforderungen und Erfahrungen mit sich. Auf diese sowie die zukünftige Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Vorsfelde freue ich mich sehr", so der 59-jährige Kriminalhauptkommissar.

Funke ist seit 1983 Polizeibeamter. Seit 1998 war er in verschiedenen ermittelnden Bereichen in der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt tätig und nahm hier bereits Führungsfunktionen wahr.

Auch Inspektionsleiter Oliver Grotha beglückwünschte den frischgebackenen Stationsleiter am Mittwochvormittag. "Eine so große Polizeistation mit knapp 20 Mitarbeitenden zu leiten, wie es in Vorsfelde der Fall ist, bedarf sowohl dienstlicher Erfahrung als auch Empathie und einem Sinn für das Miteinander. All dies bringt Herr Funke mit sich. Ich wünsche ihm viel Freude bei der Ausübung seiner neuen Tätigkeit," so der Leitende Kriminaldirektor.

