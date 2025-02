Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Gustav-Stresemann-Weg

05.02.2025, 07:30 - 20:47 Uhr

Zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser kam es am vergangenen Mittwoch im Gustav-Stresemann-Weg in Helmstedt. Die Eigentümer der beiden tatbetroffenen Einfamilienhäuser kamen am Abend nach Hause und mussten feststellen, dass unbekannte Täter jeweils ein auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes befindliches Fenster gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zum Innern der Häuser verschafft hatten. Die Geschädigten informierten umgehend die Polizei. Nach jetzigem Kenntnisstand durchwühlten die Unbekannten alle Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute und entwendeten unter anderem Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, denen im Laufe des Mittwochs, insbesondere in den Abendstunden, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell