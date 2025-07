Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Mercedes kollidiert mit Güterzug - Bundespolizei Trier sucht Zeugen

Andernach (ots)

Bereits am 11. April 2025 gegen 12:30 Uhr kam es am Bahnübergang Koblenzer Straße in Andernach zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Güterzug.

Derzeitigen Ermittlungen der Bundespolizei Trier zufolge übersah die Fahrzeugführerin eines schwarzen Mercedes SL die Lichtzeichenanlage am Bahnübergang und kollidierte beim Abbiegevorgang mit einer Rangierabteilung (Güterzug).

Zuvor machten mehrere vor dem Bahnübergang wartende Verkehrsteilnehmer die Fahrzeugführerin durch mehrfaches Hupen auf ihr (Fehl)Verhalten aufmerksam.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang, bzw. zum Verhalten der Fahrerin des Mercedes SL machen? Hinweise bitte an die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0.

