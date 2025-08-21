PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann gelangte unter dem Vorwand er sei Mitarbeiter einer Bank am Mittwochmittag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr an einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Unter dem Vorwand von vermeintlichen Neuerungen im Bereich der IT-Sicherheit einer Bank, erlangte er die Zugangsdaten für das Konto eines 89-jährigen Mannes. Dem unbekannten Tatverdächtigen war es so möglich sowohl den Disporahmen des Kontos zu verändern, als auch Bargeld in Höhe von 9000 Euro zu transferieren. Der 89-Jährige wurde im Verlauf des geführten Telefonats zwar stutzig und beendete das Gespräch, bemerkte später aber den Schaden. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen Betruges.

Die Polizei rät generell bei überraschenden Anrufen:

   - Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen 
     drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen Sie nach dem Namen 
     des Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am 
     besten auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später 
     zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben auf ihrer 
     Plausibilität!
   - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder 
     Vertrauten.
   - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- 
     oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen
     oder andere sensible Daten geht. Diese sollten erst nach genauer
     Prüfungen weitergegeben werden.
   - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. 
     Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können 
     Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine 
     Betrugsmasche handelt.

Präventionshinweise können Themenbezogen unter folgendem Link nachgelesen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:39

    POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall an Spurverengung

    Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 10:50 Uhr kam es auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und dem Autobahnkreuz Mannheim in Richtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten. Eine 37-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin fuhr auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Aufgrund von Mäharbeiten an der Autobahn wurde zuvor eine Spurverengung eingerichtet und mit Warnhinweisen angekündigt. Die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:13

    POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Möglicherweise über ein Fenster gelangte eine bisher unbekannte Täterschaft am Dienstag, zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, in eine Wohnung in der Kirchheimer Straße. Im Inneren der Wohnung betrat der oder die Täter/in sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlte diverse Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren