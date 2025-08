Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: 7- jähriger Radfahrer fährt gegen fahrendes Auto

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 31.07.2025, gegen 20:30 Uhr soll ein 7-jähriger Junge aus einer Grundstückseinfahrt ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße gefahren sein. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer, der glücklicherweise im Wohngebiet in der Nähe einer Schule nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war, konnte sofort abbremsen. Der 7- jährige fuhr allerdings nahezu ungebremst mit seinem Fahrrad in die Beifahrerseite. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Am Fahrrad und am Mercedes entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell