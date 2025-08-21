PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Betrunkene Autofahrerin uneinsichtig

Mannheim (ots)

Aufmerksamen Kräften des Verkehrsdienstes Mannheim fiel Donnerstagnacht gegen 01:30 Uhr eine 34-jährige VW-Fahrerin auf, die auffällig zügig und mit leichten Schlangenlinien in der Werfstraße fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest und beim anschließenden eigenständigen Aussteigen aus dem Auto schwankte die 34-Jährige leicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Auf einem Polizeirevier wurde ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Dennoch zeigte sich die 34-Jährige hinsichtlich ihres Verhaltens uneinsichtig. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

