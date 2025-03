Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (22.03.2025), in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr, besprühten bislang unbekannte Täter mehrere Hauswände in der Inneren Uferstraße mit Farbe. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell