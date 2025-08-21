PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Auto - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete aus einem in der Baden-Badener-Straße geparkten Auto Wertgegenstände. Der Opel stand zwischen 20 Uhr und 23:30 Uhr auf einem Parkplatz. Nach aktuellen Ermittlungsstand war das Fahrzeug unverschlossen. Die Täterschaft durchwühlte das Innere und stahl Bargeld in dreistelliger Höhe, das in einem Umschlag hinter dem Beifahrersitz lag. Aufbruchsspuren am Opel waren nicht erkennbar. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Diebstahl.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Die Polizei rät generell für das sichere Abstellen von Fahrzeugen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fahrzeuge sicher zu parken, nicht jede oder jeder hat jedoch eine Garage oder ein abgeschlossenes Gelände zur Verfügung. Achten Sie, wenn möglich, trotzdem auf einige Punkte, wenn Sie das Fahrzeug abstellen:

   - Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie 
     das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.
   - Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, 
     beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.
   - Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß 
     verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und 
     akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer 
     Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.
   - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, 
     aktivieren Sie diese.
   - Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Sicherheit-rund-ums-Fahrzeug.pdf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

