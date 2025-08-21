PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der B 292 - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst derzeit auf der B 292 bei Helmstadt im Einsatz. Hierbei kann es zu vorübergehenden Straßensperrungen kommen. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

