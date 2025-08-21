POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der B 292 - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in ein Büro eines Altenheims im Stadtteil Käfertal eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen Unbekannte zwischen Montag, 15.30 Uhr und Mittwoch, 7.45 Uhr durch ein Fenster in ein Büro des Seniorenheims im Planetenweg ein. Hier ließen sie eine Mappe mit einem Kleinbetrag an Bargeld, einen Lederkoffer, einen Heizstrahler sowie ...

