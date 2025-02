POL-F: 250210 - 0138 Frankfurt - Nordend-West: Einbruch in zwei Mehrfamilienhäusern - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Sonntagabend sperrten Polizisten nach einem Verkehrsunfall vorübergehend einen Zubringer der BAB 3 am Autobahnkreuz Offenbach. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem VW aus Würzburg kommend in Richtung Sprendlinger Kreisel. Als der Fahrer am ...

mehr