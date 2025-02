Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250210 - 0136 Frankfurt - Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit vorübergehender Vollsperrung eines Zubringers

(ha) Am gestrigen Sonntagabend sperrten Polizisten nach einem Verkehrsunfall vorübergehend einen Zubringer der BAB 3 am Autobahnkreuz Offenbach.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem VW aus Würzburg kommend in Richtung Sprendlinger Kreisel. Als der Fahrer am Autobahnkreuz Offenbach bemerkte, dass er die falsche Ausfahrt genommen hatte wendete er, was nur möglich war, indem er eine Fahrspur der entgegengesetzten Fahrtrichtung im Zuge des Wendemanövers überfuhr. Dadurch kam es zu einem Kontakt mit einem Alpha Romeo, beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Ein drittes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die Fahrzeugteile, die auf der Fahrbahn verstreut lagen.

Personen wurden nicht verletzt, die Polizei sperrte den Zubringer zur BAB 3 Richtung Würzburg wegen der Aufräumarbeiten, der Reinigung der Fahrbahn und der Unfallaufnahmen für ca. 45 Minuten.

