POL-F: 250208 - 0133 Frankfurt - Bundesautobahn 66: 10 Geschwindigkeitsverstöße mit drohendem Fahrverbot in 90 Minuten gemessen

Frankfurt (ots) - (ha) Seit Montag, den 20.01.2025, wird der 17-jährige Abshir A. aus Neuhaus am Rennweg vermisst. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist der Minderjährige allein unterwegs. Die Jugendeinrichtung, in der sich der Jugendliche eigentlich aufhalten sollte, ist in Neuhaus. Sein letzter bekannter ...

