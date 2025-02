Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250208 - 0131 Frankfurt - Innenstadt: Bedrohung mittels Pfefferpistole - Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Freitagabend (7. Februar 2025) drei Männer vorläufig fest, einer der Männer soll zuvor mehrere Passanten mit einer Pfefferpistole bedroht haben.

Gegen 20:50 Uhr erhielt die Polizei die telefonische Mitteilung, dass eine Person beim Vorbeifahren eine Schusswaffe aus einem Auto auf mehrere Passanten gerichtet haben soll. Der Wagen wurde im Bereich der Berliner Straße gemeldet. Im Zuge der groß angelegten Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte den beschriebenen Wagen am Rathenauplatz / Ecke Goethestraße anhalten. In dem Fahrzeug befanden sich drei Personen, welche die Beamten erst aus dem Auto sprachen und dann kontrollierten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden sie eine Pfefferpistole auf dem Beifahrersitz, in der Jackentasche des Fahrers befand sich eine Schreckschusswaffe.

Zur Einordnung: Unter einer Pfefferspray Pistole, regelmäßig auch als Pfefferpistole bezeichnet, wird im Allgemeinen ein Abwehrgerät mit dem Reizstoff auf Chili-Basis (Oleoresin Capsicum) versprüht bzw. verschossen werden kann, verstanden. Das Gerät ist auf den ersten Blick kaum von einer Schusswaffe (z.B. Pistole) zu unterscheiden.

Gegen den Tatverdächtigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung ein, die Schreckschusswaffe stellten die Beamten sicher.

