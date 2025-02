Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250207 - 130 Frankfurt

Thüringen: Öffentlichkeitsfahndung nach Abshir A.

Frankfurt (ots)

(ha) Seit Montag, den 20.01.2025, wird der 17-jährige Abshir A. aus Neuhaus am Rennweg vermisst. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist der Minderjährige allein unterwegs. Die Jugendeinrichtung, in der sich der Jugendliche eigentlich aufhalten sollte, ist in Neuhaus. Sein letzter bekannter Aufenthalt war jedoch auch in Frankfurt am Main. Von dort hat er sich entfernt und ist nun unbekannten Aufenthaltes.

Aus diesem Grund bittet das zuständige Jugendamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt und die Polizei um Ihre Mithilfe um den vermissten Jugendlichen aufzufinden.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ostafrikanisches Erscheinungsbild - kurze, braune dunkle Haare - eine auffällige Narbe am Hals, Höhe Schlüsselbein auf der

linken Seite Weitere Informationen zur Person, wie Bekleidung o.ä., sind nicht bekannt. Ein Bild des Vermissten ist beigefügt. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Abshir A.machen oder wer hat ihn gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0025462 bei der Polizeiinspektion Sonneberg oder der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (03672 417 1464) zu melden.

Der nachfolgende Link führt zu der Ursprungsmeldung der Landespolizeiinspektion Saalfeld, dieser ist ein Foto des Vermissten anhängig.

http://presseportal.de/blaulicht/pm/126724/5966460

