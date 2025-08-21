PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der B 292, Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6101722), kam es heute Nachmittag gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 292 auf Höhe des Ortseingangs von Helmstadt, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete die 38-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz beim Linksabbiegen im Einmündungsbereich von der B 292 auf die L 530 den Vorrang eines, auf der B 292 in Fahrtrichtung Mosbach, entgegenkommenden Opels. Infolgedessen kollidierten beide Fahrzeuge. Der 26-jährige Opel-Fahrer sowie die beiden 20- bzw. 26-jährigen Mitfahrerinnen erlitten hierbei lediglich leichte Verletzungen. Die Mercedes-Benz-Fahrerin war zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch Rettungskräfte der Feuerwehr zügig befreit werden. Für eine weitere Abklärung wurde sie zunächst mittels Rettungswagen in ein nahes gelegenes Krankenhaus verbracht. Letztlich trug auch sie nur leichte Verletzungen davon. Beide Pkw waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam es vor Ort zu einer Fahrbahnverunreinigung, welche eine Spezialfirma beseitigte.

Während der Unfallaufnahme und den Fahrbahnreinigungsarbeiten musste der Verkehr für die Dauer von fast drei Stunden an der Unfallstelle umgeleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Sebastian Vierling
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 15:10

    POL-MA: Mannheim: Mit über 1,8 Promille hinterm Steuer erwischt

    Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 23:55 Uhr fiel einem Streifenteam des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt ein Fahrzeug in der Untermühlaustraße auf, welches deutliche Schlangenlinien fuhr. An einer grünen Ampel hielt der Fahrer des BMW plötzlich an, öffnete die Fahrertür und übergab sich. Anschließend setzte er seine Weiterfahrt unbeirrt fort. Das Streifenteam hingegen zögerte nicht lange und stoppte den ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:58

    POL-MA: Heidelberg: Diebstahl aus Auto - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete aus einem in der Baden-Badener-Straße geparkten Auto Wertgegenstände. Der Opel stand zwischen 20 Uhr und 23:30 Uhr auf einem Parkplatz. Nach aktuellen Ermittlungsstand war das Fahrzeug unverschlossen. Die Täterschaft durchwühlte das Innere und stahl Bargeld in dreistelliger Höhe, das in einem Umschlag hinter dem Beifahrersitz lag. Aufbruchsspuren am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren