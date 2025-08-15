POL-PDMT: Weidenhahn. Diebstahl Wärmepumpe mit Zubehörteilen und Werkzeugen
Weidenhahn (ots)
In der Nacht von Dienstag, 12.08.2025, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 13.08.2025, 06.00 Uhr entwendeten von einer Baustelle in Weidenhahn in der Straße "Am Steinbruch" unbekannte Täter ein Außengerät einer Wärmepumpe der Marke Buderus, diverse Zubehörteile und aus der offenen Garage noch Werkzeuge und Baumaterialien. Der Schaden wird auf rund 8500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-9226-0.
