Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Balduinstein. Diebstahl von Werkzeug aus Firmenfahrzeug

Balduinstein (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 14. August, verschafften sich Unbekannte im Ortsteil Hausen Zugang zu einem Firmenfahrzeug und entwendeten hieraus Bauwerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 4 Uhr, ggfls. aber auch vorher, verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 02:43

    POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Spiegelgehäuse aufgefunden

    Montabaur (ots) - Am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 18.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort zwischen den Ortschaften Meudt-Dahlen und Ruppach-Goldhausen. Dabei befuhren beide Fahrzeugführer mit ihren PKW die K101 in jeweils entgegengesetzter Fahrtrichtung, als es zu einer Spiegelberührung der beiden PKW kam. ...

  • 14.08.2025 – 19:51

    POL-PDMT: Ransbach-Baumbach - Versuchter Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

    Ransbach-Baumbach (ots) - Am Donnerstag, den 14.08.2025 gegen 16.00 Uhr rief eine angebliche Frau Müller der Volksbank Ransbach-Baumbach bei der 77jährigen Geschädigten an und erzählte ihr, dass versucht wurde, von ihrem Konto Geld abzubuchen. Jetzt müsse man die Kontodaten abgleichen. Die Geschädigte sollte ihre IBAN nennen, was sie auch tat, ebenso die ...

  • 14.08.2025 – 08:48

    POL-PDMT: Diez. Exhibitionistische Handlungen - Zeugen gesucht!

    Diez (ots) - Am Mittwoch, den 13. August, erhielt die Polizeiinspektion Diez durch einen Zeugenanruf gegen 13:15 Uhr Kenntnis über einen Mann, der sich auf dem Parkplatz des NETTO-Marktes in der Wilhelmstraße vor einem Pkw mit Insassen die Hose heruntergezogen, seinen Penis entblößt und an diesem manipuliert habe. Durch die eingesetzte Streifenbesatzung konnte der Mann, ein 31-Jähriger ohne festen Wohnsitz, kurz ...

