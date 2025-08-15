POL-PDMT: Balduinstein. Diebstahl von Werkzeug aus Firmenfahrzeug
Balduinstein (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 14. August, verschafften sich Unbekannte im Ortsteil Hausen Zugang zu einem Firmenfahrzeug und entwendeten hieraus Bauwerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 4 Uhr, ggfls. aber auch vorher, verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.
