POL-OS: Melle: Nachtrag zur Meldung - Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall auf der Hannoversche Straße

Osnabrück (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit in zwei voneinander unabhängigen Fällen von Exhibitionismus, die sich am Sonntagabend in Osnabrück und in der Nacht zu Montag in Dissen ereignet haben. (1) - Osnabrück, Atterstraße Ecke Landwehrstraße: Am Sonntagnachmittag, gegen 18 Uhr, befanden sich zwei minderjährige Mädchen an der Kreuzung Atterstraße / ...

mehr