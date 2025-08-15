Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Spiegelgehäuse aufgefunden

Montabaur (ots)

Am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 18.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort zwischen den Ortschaften Meudt-Dahlen und Ruppach-Goldhausen. Dabei befuhren beide Fahrzeugführer mit ihren PKW die K101 in jeweils entgegengesetzter Fahrtrichtung, als es zu einer Spiegelberührung der beiden PKW kam. Durch die Berührung wurden bei beiden PKW die Fahrerspiegel beschädigt, das weiße Spiegelgehäuse des flüchtigen PKW konnte noch an der Unfallstelle aufgefunden werden. Der Unfallbeteiligte selbst entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach zu kommen. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet daher um Zeugenhinweise auf den flüchtigen PKW sowie dessen Fahrzeugführer.

