Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kellerbrand im Stadtteil Sahlkamp Am Mittag brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Hannover Sahlkamp. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Hannover (ots)

Um 12:15 Uhr an diesem Mittwoch erreichte die Regionsleitstelle Hannover über den Notruf 112 die Meldung über eine Rauchentwicklung im Aufzugschacht eines Mehrfamilienhauses. Als die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte den Gebäudekomplex in der Elmstraße erreichten, erkannten Sie eine Rauchausbreitung im Treppenraum der sich über den Aufzugschacht ausbreitete. Auf Grund der ersten Erkenntnisse musste zunächst von einem Brand im Aufzugschacht ausgegangen werden. Die Erkundung ergab jedoch, dass die Ursache der Verrauchung im Treppenraum, abweichend zu den ersten Erkenntnissen, ein Brandereignis im Keller gewesen ist. Die daraufhin eingeleitete Brandbekämpfung zeigte schnell Wirkung, sodass um 12:58 Uhr die Meldung "Feuer aus" gegeben werden konnte. Im Vorraum eines Kellers brannte Gerümpel, der Brandrauch hatte sich großflächig im Keller und auch im Aufzugschacht ausgebreitet. Die Einsatzkräfte setzten Hochleistungslüfter ein, um die Verrauchung im Keller und im Aufzugschacht zu beseitigen. Im Anschluss konnten alle Bewohnenden in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Hinsichtlich der Brandursache und zu etwaigem Sachschaden kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 15 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz.

