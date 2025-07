Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Hannover (ots)

Am heutigen Freitagvormittag kam es im Stadtteil Linden-Mitte zu einem Wohnungsbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert werden. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 10:40 Uhr meldeten Passanten eine Rauchentwicklung aus zwei Fenstern eines Wohngebäudes in der Stephanusstraße. Umgehend alarmierte die Regionsleitstelle einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie den Rettungsdienst an die Einsatzstelle.

Am Einsatzort konnte ein Wohnungsbrand im vierten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes, in dem sich auch das Theater am Küchengarten befindet, lokalisiert werden. Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin die Alarmstufe, woraufhin ein weiterer Löschzug zur Unterstützung alarmiert wurde. Bereits zu Beginn der Löschmaßnahmen hatten alle Bewohnenden das Gebäude verlassen. Mit drei Atemschutztrupps und einem Löschrohr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Zusätzlich wurden sämtliche anliegenden Wohnungen auf Feuer und Brandrauch kontrolliert.

Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch und belüfteten das Gebäude mittels Hochdrucklüftern, um alle Bereiche von Brandgasen zu befreien.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz waren insgesamt 14 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 40 Einsatzkräften.

