Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Küchenbrand im 5. OG eines Mehrfamilienhauses

Hannover (ots)

Die Feuerwehr Hannover löschte einen Küchenbrand im Stadtteil Sahlkamp und verhinderte durch schnelles Eingreifen die Ausbreitung des Feuers. Es wurden keine Personen verletzt.

Am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde der Regionsleitstelle Hannover per Notruf schwarzer Rauch aus dem Fenster einer Wohnung im Stadtteil Sahlkamp gemeldet. Die Rauchwarnmelder haben ebenfalls ausgelöst. Daraufhin wurden umgehend zwei Löschzüge der Feuerwehr Hannover sowie Kräfte des Rettungsdienstes in die Straße Hägewiesen alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage und es konnte ein Küchenbrand im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses erkundet werden. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung aufhielten, wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz zur Kontrolle der Wohnung sowie zur Brandbekämpfung eingesetzt. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in der Wohnung.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und die Wohnung wurde durch einen Lüfter der Feuerwehr rauchfrei gemacht. Jedoch ist die Wohnung vorerst unbewohnbar. Die restlichen Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses sind nicht betroffen gewesen.

Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit 13 Fahrzeugen sowie weitere Einsatzkräfte der Polizei bis ca. 16:30 Uhr im Einsatz.

