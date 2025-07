Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Wohnungsbrand in Hannover-Mühlenberg

HAnno (ots)

Die Feuerwehr Hannover musste am frühen Abend zu einem Wohnungsbrand ausrücken. En Kind wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasinhalation in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 18:06 Uhr wurde der Regionsleitstelle Feuer auf einem Balkon über den Notruf gemeldet. Die Regionsleitstelle alarmierte auf Grund der Meldungen einen Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Ricklingen und Bornum sowie den Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Reichweinweg drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des viergeschossigen Mehrfamilienhauses. Auf der Rückseite des Gebäudes kam es aufgrund massiver Flammenbildung zu einem Flammenüberschlag auf die darüber liegenden Stockwerke. Aufgrund dieser Meldung wurde ein weiterer Löschzug sowie weitere Rettungsmittel zur Einsatzstelle alarmiert Parallel zur Brandbekämpfung wurden die betroffenen Wohnung mit 4 Trupps, unter Umluft unabhängigem Atemschutz, nach Personen abgesucht. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in den Wohnungen. Lediglich beim Verlassen des Gebäudes haben 3 Kinder im Alter zwischen 9 und 11 Jahren Rauchgase eingeatmet. Eins der Kinder wurde zur Kontrolle durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer in der Brandwohnung und den darüber liegenden Etagen konnten schnell gelöscht werden, nach ersten Erkenntnissen sind 3 Wohnungen sind zurzeit nicht bewohnbar

Die Schadenhöhe beläuft sich nach Schätzungen auf rund 300.000.- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.

Feuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt waren mit 16 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war um 20:20 Uhr beendet.

