Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unzufriedenheit bei einem Fahrzeugführer führt zu Körperverletzungsdelikt

Schwerin (ots)

Am Morgen des 21. Mai 2025 kam es gegen 08:00 Uhr an einer Ampelkreuzung in der Rogahner Straße in Schwerin zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 40-Jähriger durch einen 48-Jährigen leicht verletzt wurde.

Zuvor befuhren der tatverdächtige Audi-Fahrer und der Smart-Fahrer hintereinander die besagte Straße in Richtung Innenstadt. Der Tatverdächtige fühlte sich, nach eigenen Aussagen, zunehmend von der Fahrweise des vor ihm befindlichen Verkehrsteilnehmers provoziert und betätigte daraufhin mehrmals die Lichthupe seines Fahrzeugs. Für sein Empfinden soll der Smart-Fahrer mehrmals grundlos gebremst als auch die zulässige Geschwindigkeit unterschritten haben. An einer roten Ampel stieg dann das spätere Opfer aus seinem Smart, um den Grund für das Lichtsignal des hinter ihm Fahrenden zu erfragen. In der Folge habe auch der Tatverdächtige seinen PKW verlassen und unvermittelt mit einem schwarzen Teleskopschlagstock mehrmals auf das Opfer eingeschlagen. Im Anschluss entfernte sich der 48-jährige Deutsche vom Tatort. Der 40-Jährige erlitt Schmerzen am getroffenen Oberarm sowie der Schulter. Eine anwesende Zeugin bestätigte den Sachverhalt gegenüber der Polizei. Aufgrund der Angaben des Opfers als auch der Zeugin konnte der Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat bekannt gemacht und befragt werden.

Die Kriminalpolizei in Schwerin ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell