Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schmuck und Bargeld aus Einfamilienhaus in Parchim gestohlen

Parchim (ots)

In Parchim haben unbekannte Täter am Mittwochnachmittag Schmuck und Bargeld aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Der dabei entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge seien die Täter vermutlich durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Haus eingedrungen und durchsuchten dort mehrere Räume. Die Diebe entkamen anschließend unerkannt. Die Hauseigentümerin, die zu diesem Zeitpunkt Außenarbeiten auf dem Grundstück durchführte, bemerkte den Vorfall erst später. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort in der Straße "Am Eldeufer" Spuren und ermittelt jetzt wegen Diebstahls. Dazu bittet die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) um Hinweise zu diesem Vorfall. Zum Tatzeitpunkt zwischen 13:45 Uhr bis 20:30 Uhr sei ein fremder Transporter mit auswärtigen Kennzeichen in Tatortnähe aufgefallen. Ob eine Verbindung des Fahrzeuges zum Diebstahlsgeschehen besteht, ist allerdings noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell