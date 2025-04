POL-MK: Diebstahl und Feuer

Letmathe (ots) - In Letmathe wurde ein Porsche gestohlen. Der schwarze Pkw mit MK-Kennzeichen stand an der Friedensstraße geparkt. In der Nacht auf Donnerstag wurde er zwischen 21.15-08 Uhr entwendet, die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug. Die Kripo ermittelt zur Tat und bittet um Hinweise an die Polizei in Letmathe. Donnerstagabend entwendeten drei Personen Altkleider. Ein Zeuge rief die Polizei, die gegen 22:30 Uhr die ...

mehr