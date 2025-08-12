Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Festnahmen nach Warenkreditbetrug

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Barntrup / Bad Salzuflen - Wie berichtet, bezogen neun beschuldigte Personen rund 100 hochwertige Elektro-Haushaltsgeräte unterschiedlicher Art, bezahlten diese jedoch nie. Am Dienstag, 12.08.2025, erfolgten in diesem Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Warenkreditbetrugs Durchsuchungen und Festnahmen in Ostwestfalen-Lippe.

Am Dienstagvormittag durchsuchte die Polizei drei Objekte in Bielefeld, Bad Salzuflen und Barntrup. Dabei wurden zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 24 und 32 Jahren durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen. Zudem wurde gegen eine 32-jährige Frau eine Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt.

Im Zuge des Verfahrens und des Einsatzes wurden Beweismittel, Geld und eine PTB-Waffe sichergestellt.

Die zwei beschuldigten Männer wurden am Dienstag beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Die Haftbefehle wurden vom Ermittlungsrichter in Vollzug gesetzt.

Pressemitteilung vom 28.05.2025, 11:15 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6044242

