POL-CE: Zeugen gesucht - Räuberische Erpressung im Französischen Garten

Celle (ots) - Am Sonntag, den 11.05.2025 fand im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr am Französischen Garten in Celle eine angezeigte Versammlung in Verbindung mit dem bundesweiten Aktionstages "AfD Verbot jetzt" statt. Dabei kamen in der Spitze 250 Teilnehmende zusammen. Neben einigen Redebeiträgen wurde durch die geschickte Positionierung der ...

