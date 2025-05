POL-CE: Verkehrsunfallfluch nach Beschädigung an Zaun

Celle (ots) - Vermutlich am Abend des 30.04.2025 wurde von einer Baustelle an der B214 ein Bagger durch bislang unbekannte Täter entwendet. Mit diesem Bagger sind im Zeitraum bis 4.05.2025 diverse Schäden im Neustädter Holz sowie am Fuhsekanal verursacht worden. Durch einen Mitarbeiter der niedersächsischen Landesforst wurde mitgeteilt, dass Forstwege massiv beschädigt und insgesamt 15 Bäume umgekippt worden seien. ...

mehr