POL-BI: Baustellendiebe verladen Pflastersteine in Pkw

Bielefeld

SI / Bielefeld / Mitte - Eine aufmerksame Zeugin ertappte in der Nacht auf Dienstag, 12.08.2024, zwei Diebe beim Verladen von Baumaterial an der Straße Auf der Großen Heide und verständigte die Polizei.

Die Bielefelderin bemerkte gegen 00:30 Uhr, dass ein Pkw an einer Baustelle hielt. Daraufhin stiegen zwei fremde Männer aus, die Taschenlampen dabei hatten und sogleich damit begannen, etwas in den Kofferraum zu laden.

Die Zeugin rief über den Notruf die die Polizei an und teilte der Leitstelle ihre Beobachtungen mit. Die alarmierten Beamten trafen die Männer, ein 38-jähriger Mann aus Werther und ein 29-jähriger Bielefelder, noch an der Baustelle an. Die Kennzeichen des VW Golf 1 waren abmontiert und lagen zusammen mit Arbeitshandschuhen auf dem Fahrersitz.

Der Kofferraum war mittlerweile geschlossen. Im Inneren entdeckten die Beamten etwa 20 Pflastersteine, die von der Baustelle stammten. Der Golf und war auf den Bielefelder zugelassen.

Ein Atemalkoholtest zeigte, dass die beiden Tatverdächtigen alkoholisiert waren. Sie mussten die Steine wieder ausräumen und bekamen einen Platzverweis. Außerdem erstatteten die Beamten Anzeige wegen Diebstahls gegen sie.

