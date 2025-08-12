POL-BI: Diebstahl vor Arztpraxis aus Taxi
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Unbekannter stahl am Freitagmorgen, 08.08.2025, aus einem geparkten Taxi an der Apfelstraße eine Geldbörse.
Ein 66-jähriger Taxi-Fahrer fuhr mit seinem Toyota Prius Plus einen Fahrgast zu einer Arztpraxis an der Apfelstraße. Als er gegen 09:15 Uhr an der Einmündung zur Johanniswerkstraße anhielt, stieg er mit der älteren Dame aus und geleitete sie in die Praxis. Währenddessen verschloss er das Fahrzeug über Keyless Go. Als er zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass aus dem Seitenfach der Tür das Portemonnaie entwendet worden war.
Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.
