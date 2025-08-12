PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl vor Arztpraxis aus Taxi

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Unbekannter stahl am Freitagmorgen, 08.08.2025, aus einem geparkten Taxi an der Apfelstraße eine Geldbörse.

Ein 66-jähriger Taxi-Fahrer fuhr mit seinem Toyota Prius Plus einen Fahrgast zu einer Arztpraxis an der Apfelstraße. Als er gegen 09:15 Uhr an der Einmündung zur Johanniswerkstraße anhielt, stieg er mit der älteren Dame aus und geleitete sie in die Praxis. Währenddessen verschloss er das Fahrzeug über Keyless Go. Als er zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass aus dem Seitenfach der Tür das Portemonnaie entwendet worden war.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:30

    POL-BI: Schließfach im Fitnessstudio aufgebrochen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sieker - Ein Mitarbeiter eines Fitnessstudios ertappte am Sonntag, 10.08.2025, einen Dieb auf frischer Tat. Der Täter hatte sich wie Reinigungspersonal gekleidet. Gegen 07:40 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Fitnessstudios einen 21-jährigen Dieb, der ein Schließfach aufgebrochen hatte. Der Bielefelder mit irakischer Staatsbürgerschaft wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:05

    POL-BI: Zwei Einbrüche in Bielefeld Mitte

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter sind in zwei Wohnungen in der Innenstadt eingebrochen. Sie entwendeten Gegenstände und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 20:00 Uhr am Freitag, 08.09.2025, und 12:45 Uhr am Samstag, 09.08.2025, in ein Mehrfamilienhaus an der Viktoriastraße, in Höhe der Kronenstraße. Dort brachen sie in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren