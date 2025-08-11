PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche in Bielefeld Mitte

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter sind in zwei Wohnungen in der Innenstadt eingebrochen. Sie entwendeten Gegenstände und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen 20:00 Uhr am Freitag, 08.09.2025, und 12:45 Uhr am Samstag, 09.08.2025, in ein Mehrfamilienhaus an der Viktoriastraße, in Höhe der Kronenstraße. Dort brachen sie in eine Wohnung ein, durchsuchten diese und entkamen mit Bargeld in eine unbekannte Richtung.

Des Weiteren brachen Unbekannte in eine Wohnung an der August-Bebel-Straße, in Höhe der Werner-Bock-Straße, ein. Die Einbrecher stahlen Bargeld und eine hochwertige Armbanduhr. Der Tatzeitraum liegt zwischen 19:30 Uhr am Samstag, 09.08.2025, und 04:00 Uhr am Sonntag, 10.08.2025.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

