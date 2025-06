Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Vor dem Christopher-Street-Day 2025 in Saarbrücken

Polizei weist auf Straßensperrungen hin

Saarbrücken (ots)

Am kommenden Wochenende (07./08. Juni 2025) findet der CSD Saar-Lor-Lux 2025 in der Saarbrücker Innenstadt statt. Für einen reibungslosen Veranstaltungsverlauf sind hierzu umfangreiche Sperrmaßnahmen erforderlich.

Am Samstag (07. Juni 2025) beginnen die Feierlichkeiten rund um den Christopher Street Day mit einem großen Straßenfest im Bereich der unteren Mainzer Straße. Hierzu wird die Mainzer Straße am 07. Juni 2025 gegen 08:00 Uhr morgens von der Einmündung Bleichstraße bis zur Einmündung Paul-Marien-Straße gesperrt. Entsprechende Umleitungsstrecken werden vor Ort ausgeschildert sein. Zudem wird auf die eingerichteten Halteverbotszonen hingewiesen.

Die große Straßenparade findet am Sonntag (08. Juni 2025) im Innenstadtbereich von Saarbrücken statt. Hierzu sind umfangreiche Straßensperrungen im Bereich der Zugstrecke und ihren angrenzenden Straßen erforderlich. Der Festzug zieht u.a. über die Franz-Josef-Röder-Straße, Eisenbahnstraße, Saaruferstraße, Dudweilerstraße, Betzenstraße, Am Stadtgraben, Bleichstraße zum Straßenfest in der Mainzer Straße.

Die Straßensperrungen anlässlich der CSD-Parade im Innenstadtbereich von Saarbrücken werden sukzessive nach Passieren des Zugs aufgehoben. Die Sperrmaßnahmen bzgl. des Straßenfests im Bereich der Mainzer Straße werden voraussichtlich bis Montag (09. Juni 2025) um 06:00 Uhr andauern.

Im Laufe der Woche wurde eine weitere Versammlung unter dem Motto "Heimat & Tradition statt CSD" bei der LHS Saarbrücken angemeldet. Diese wird entlang der Aufzugsstrecke stationär stattfinden. Neben den umfangreichen Verkehrsmaßnahmen durch die Polizei anlässlich des Aufzugs werden sowohl die CSD-Parade als auch die zwischenzeitlich angemeldete Versammlung von Polizeikräften begleitet.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell