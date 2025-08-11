POL-BI: Motorradfahrer überschlägt sich
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Heepen - Bei einer Probefahrt verlor ein Bielefelder am Samstag, 09.08.2025, die Kontrolle über ein Motorrad und verletzte sich schwer.
Der 65-Jährige befuhr mit dem Motorrad der Marke CCM die Heeper Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Radrennbahn musste ein vor ihm fahrender Pkw abbremsen. Der Motorradfahrer bremste ebenfalls und überschlug sich dabei. Er zog sich schwere Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurde. Anschließend wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.
Da es zu keiner Berührung mit dem Pkw kam, blieb der 26-jährige Fahrer aus Bielefeld unverletzt und der Audi A4 unbeschädigt.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell