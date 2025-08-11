PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorradfahrer überschlägt sich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Bei einer Probefahrt verlor ein Bielefelder am Samstag, 09.08.2025, die Kontrolle über ein Motorrad und verletzte sich schwer.

Der 65-Jährige befuhr mit dem Motorrad der Marke CCM die Heeper Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Radrennbahn musste ein vor ihm fahrender Pkw abbremsen. Der Motorradfahrer bremste ebenfalls und überschlug sich dabei. Er zog sich schwere Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurde. Anschließend wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Da es zu keiner Berührung mit dem Pkw kam, blieb der 26-jährige Fahrer aus Bielefeld unverletzt und der Audi A4 unbeschädigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

