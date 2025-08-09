PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: 2 Unfälle an gleicher Stelle, insgesamt 13 beschädigte Fahrzeuge

Bielefeld (ots)

MS - 59302 Oelde - A2 Parkplatz Marburg

2 leicht verletzte Personen und 13 nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis zweier Unfälle auf der A2 Höhe des Parkplatzes Marburg, die sich am Freitagabend kurz nacheinander in Fahrtrichtung Dortmund ereigneten.

Zunächst gelangte aus bislang ungeklärter Ursache der Fuß einer Warnbake auf die Fahrbahn der A2, zwischen dem rechten und dem mittleren Fahrstreifen. 11 Fahrzeuge erkannten die Gefahr zu spät und fuhren über den Gegenstand. An allen Fahrzeugen entstanden Reifenschäden, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme, die auf dem Seitenstreifen stattfand, kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen miteinander. Hierbei wurden der 60-jährige Fahrer und der 59-jährige Beifahrer eines Audi aus Recklinghausen jeweils leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der 19-jährige Fahrer eines Audis aus Detmold blieb unverletzt. Beide Fahrer machten zum Unfallhergang gegensätzliche Angaben. Auch die beiden Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn Dortmund musste für rund 80 Minuten voll gesperrt werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:30

    POL-BI: Auffahrunfall - Angetrunkener Motorrad-Fahrer mit Videoaufzeichnungen ermittelt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Motorrad-Fahrer flüchtete am Donnerstag, 07.08.2025, nach einem Auffahrunfall. Polizisten fassten den angetrunkenen Flüchtigen und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein 37-jähriger Opel-Fahrer aus Spenge befuhr gegen 18:10 Uhr die Engersche Straße in Richtung Innenstadt. Als er verkehrsbedingt vor dem ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:40

    POL-BI: Dieb bestiehlt Bewusstlosen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 06.08.2025, stahl ein Täter einem Bewusstlosen das Portemonnaie. Ein 59-jähriger Bielefelder befand sich gegen 09:00 Uhr zu Fuß im Bereich der Beckhausstraße Ecke Herforder Straße. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kippte er um und verlor wenig später das Bewusstsein. Dies nutzte offenbar ein Dieb, um seine Geldbörse zu entwenden. Erst im Krankenhaus bemerkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren