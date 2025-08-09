Polizei Bielefeld

POL-BI: 2 Unfälle an gleicher Stelle, insgesamt 13 beschädigte Fahrzeuge

Bielefeld (ots)

MS - 59302 Oelde - A2 Parkplatz Marburg

2 leicht verletzte Personen und 13 nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis zweier Unfälle auf der A2 Höhe des Parkplatzes Marburg, die sich am Freitagabend kurz nacheinander in Fahrtrichtung Dortmund ereigneten.

Zunächst gelangte aus bislang ungeklärter Ursache der Fuß einer Warnbake auf die Fahrbahn der A2, zwischen dem rechten und dem mittleren Fahrstreifen. 11 Fahrzeuge erkannten die Gefahr zu spät und fuhren über den Gegenstand. An allen Fahrzeugen entstanden Reifenschäden, so dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme, die auf dem Seitenstreifen stattfand, kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen miteinander. Hierbei wurden der 60-jährige Fahrer und der 59-jährige Beifahrer eines Audi aus Recklinghausen jeweils leicht verletzt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der 19-jährige Fahrer eines Audis aus Detmold blieb unverletzt. Beide Fahrer machten zum Unfallhergang gegensätzliche Angaben. Auch die beiden Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Richtungsfahrbahn Dortmund musste für rund 80 Minuten voll gesperrt werden.

