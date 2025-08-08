Polizei Bielefeld

POL-BI: Lisztaffen aus Quelle verschwunden

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 24.07.2025, wurde ein Affengehege an einem Campingplatz an der Vogelweide aufgebrochen. Ob die zahmen Tiere freigelassen oder gestohlen wurden, ist bislang unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde das Gehege zwischen 22:30 Uhr am Mittwoch, 23.07.2025, und 08:30 Uhr am Donnerstag, 24.07.2025, gewaltsam geöffnet. Die dort gehaltenen zwei Lisztaffen wurden anschließend gestohlen oder freigelassen. Sie sind 20 bis 25 cm groß.

Das Gehege befindet sich an der Straße Vogelweide, neben einem Parkplatz des Campingplatzes. Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zum Auffinden der Tiere geführt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Lisztaffen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell