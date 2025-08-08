Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden-Lübbecke- Bad Oeynhausen- BAB 30- Am Freitagmorgen, 08.08.2025, erlitt eine PKW-Fahrerin auf der A 30, zwischen Bad Oeynhausen Ost und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen, bei einem Unfall mit einem LKW schwere Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 31-Jähriger aus den Niederlanden gegen 07:05 Uhr mit seinem LKW von dem mittleren Fahrstreifen, der A 30 in Richtung Hannover, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 5er BMW einer 65-jährigen Mindenerin. Der PKW wurde bei dem Zusammenstoß herumgeschleudert, schlug rückwärts in die Schutzplanke ein und prallte von dort ab, rutschte gegen den LKW und kam dann zum Stehen.

Die BMW-Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppwagen barg und transportierte den nicht mehr fahrbereiten 5er BMW ab.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des PKW musste die Fahrbahn in Richtung Hannover gesperrt und der Verkehr auf dem Standstreifen vorbeigeführt werden. Gegen 08:55 Uhr konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30000 Euro.

