Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb bestiehlt Bewusstlosen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 06.08.2025, stahl ein Täter einem Bewusstlosen das Portemonnaie.

Ein 59-jähriger Bielefelder befand sich gegen 09:00 Uhr zu Fuß im Bereich der Beckhausstraße Ecke Herforder Straße. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kippte er um und verlor wenig später das Bewusstsein. Dies nutzte offenbar ein Dieb, um seine Geldbörse zu entwenden. Erst im Krankenhaus bemerkte der Bielefelder den Diebstahl.

Ein Passant hatte mit dem Handy des Bielefelders den Notruf abgesetzt. Die Ehefrau erreichte den Anrufer, als sie die Handynummer ihres Mannes wählte. Der Unbekannte gab an, vergessen zu haben, das Handy zurück zu geben. Er bot an, das Handy an der August-Bebel-Straße zu übergeben.

Nach der Übergabe fuhr die Ehefrau zur ihrem Mann ins Krankenhaus und hörte, dass sein Portemonnaie gestohlen worden war.

Der Verdächtige wird als südeuropäisch aussehend, circa 20 bis 30 Jahre alt, 160 cm groß, mit nackenlangen schwarzen lockigen Haaren und schlank, beschrieben. Er hatte schlechte Zähne und ein ungepflegtes Erscheinungsbild.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Das könnte Sie auch interessieren