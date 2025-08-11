Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb mit Fahrrad auf der Schulter erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein dreister Fahrraddieb versuchte am Wochenende gleich zweimal Beute zu machen. Eines der Fahrräder sucht seinen rechtmäßigen Besitzer.

Streifenbeamte wurden in der Nacht auf Sonntag, 10.08.2025, gegen 02:30 Uhr, auf den polizeibekannten Bielefelder aufmerksam. Der 38-Jährige hatte sich verdächtig gemacht, als er den Jahnplatz überquerte und dabei ein Fahrrad über der Schulter trug.

Als die Polizisten ihn am Oberntorwall stellten, räumte der drogenabhängige Mann ein, dass er das Rad am Jahnplatz entwendet hatte. Die Polizeibeamten nahmen den Bielefelder zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Das Fahrrad der Marke Diamant, Typ Ubari Legere, konnten sie bisher keinem Besitzer zuordnen.

Am selben Tag, gegen 18:45 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Straße Schmale Gasse, dass sich der 38-Jährige in einem im Hinterhof eines Wohnhauses umsah und anschießend ein Fahrrad wegtrug. Der 56-jährige Zeuge stellte den Mann zur Rede, woraufhin er mit einer Glasflasche bedroht wurde. Dessen ungeachtet brachte der Zeuge den Dieb zu Boden und blieb bis zum Eintreffen der Polizei bei ihm.

Den Beamten gegenüber behauptete der 38-Jährige, das Fahrrad von einem Freund geschenkt bekommen zu haben. Die Polzisten stellten jedoch fest, dass das Fahrrad bereits gestohlen gemeldet worden war und nicht dem 38-Jährigen gehörte. Sie nahmen den notorischen Fahrraddieb in Gewahrsam.

