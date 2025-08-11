POL-BI: Schließfach im Fitnessstudio aufgebrochen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Sieker - Ein Mitarbeiter eines Fitnessstudios ertappte am Sonntag, 10.08.2025, einen Dieb auf frischer Tat. Der Täter hatte sich wie Reinigungspersonal gekleidet.
Gegen 07:40 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Fitnessstudios einen 21-jährigen Dieb, der ein Schließfach aufgebrochen hatte. Der Bielefelder mit irakischer Staatsbürgerschaft wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten.
Der 21-Jährige trug Kleidung, welche die Arbeitskleidung des Reinigungspersonals des Fitnessstudios imitierte. Der Dieb gab gegenüber den Beamten an, dass er lediglich die Toilette in der Herrenumkleide nutzen und anschließend auf ein Laufband gehen wollte.
Der polizeibekannte Bielefelder gilt als tatverdächtig, weitere Spind-Aufbrüche begangen zu haben.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell