Polizei Bielefeld

POL-BI: Schließfach im Fitnessstudio aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sieker - Ein Mitarbeiter eines Fitnessstudios ertappte am Sonntag, 10.08.2025, einen Dieb auf frischer Tat. Der Täter hatte sich wie Reinigungspersonal gekleidet.

Gegen 07:40 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Fitnessstudios einen 21-jährigen Dieb, der ein Schließfach aufgebrochen hatte. Der Bielefelder mit irakischer Staatsbürgerschaft wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten.

Der 21-Jährige trug Kleidung, welche die Arbeitskleidung des Reinigungspersonals des Fitnessstudios imitierte. Der Dieb gab gegenüber den Beamten an, dass er lediglich die Toilette in der Herrenumkleide nutzen und anschließend auf ein Laufband gehen wollte.

Der polizeibekannte Bielefelder gilt als tatverdächtig, weitere Spind-Aufbrüche begangen zu haben.

