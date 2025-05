Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Brandgeschehen in der Rohrbacher Straße

Heidelberg-Weststadt (ots)

Gegen 19:35 Uhr meldete eine Anwohnerin eine starke Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus in der Rohrbacher Straße. Um die notwendige Branderkundung der Wohnung im Obergeschoß zu gewährleisten, musste die Feuerwehr die Drehleiter aufbauen. Hierzu wurde die Rohrbacher Straße zwischen der Zähringer Straße und Blumenstraße in beide Richtungen gesperrt. Letztlich fand die Feuerwehr nur diverse verkohlte Müllsäcke auf einem Balkon, die für die starke Rauchentwicklung offenbar ursächlich waren. Ein Sachschaden entstand nicht, auch Personen kamen nicht zu Schaden. Die Rohrbacher Straße konnte gegen 20:30 Uhr wieder frei gegeben werden.

