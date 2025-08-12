Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorrad-Unfall ohne Schutzbekleidung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Kirchdornberg- Sonntagnachmittag, 10.08.2025, erlitt ein Motorradfahrer ohne Schutzbekleidung bei einem Unfall zahlreiche Verletzungen.

Ein 39-jähriger Bielefelder befuhr gegen 17:40 Uhr mit seiner Kawasaki vor seinem Begleiter die Dornberger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In einer leichten Linkskurve, kurz vor Kirchdornberg, kam er offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stein. Der Motorrad-Fahrer fuhr noch bis in das angrenzende Feld und kam dort zu Fall. Der 39-Jährige trug einen Helm, jedoch keine Motorradschutzkleidung. Er erlitt bei dem Unfall am ganzen Körper leichte Verletzungen, die Rettungssanitäter vor Ort versorgten. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

An der Kawasaki entstand Totalschaden. Der Motorradhelm wurde stark beschädigt. Der Stein wurde durch die Kollision leicht verschoben und aus der Erde gerissen. Auf dem Feld waren Betriebsstoffe ausgelaufen, die von der Feuerwehr abgestreut wurden. Der Sachschaden wird auf circa 7500 Euro geschätzt

Auch bei warmen Temperaturen rät die Polizei, Motorradschutzbekleidung zu tragen! So reduzieren Sie bei einem Unfall das Verletzungsrisiko erheblich.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell