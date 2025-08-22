PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Solarpanelen und mehrere Flachschläuche vom Feldgebiet gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 05 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft von mehreren Flurstücken zwischen Reilingen und Neulußheiim insgesamt drei Solarpanelen und sechs Flachschläuche im Gesamtwert von knapp unter 3.000 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Der Polizeiposten Neulußheim hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06205 / 31129 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren