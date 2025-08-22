Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Solarpanelen und mehrere Flachschläuche vom Feldgebiet gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 05 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft von mehreren Flurstücken zwischen Reilingen und Neulußheiim insgesamt drei Solarpanelen und sechs Flachschläuche im Gesamtwert von knapp unter 3.000 Euro. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Der Polizeiposten Neulußheim hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06205 / 31129 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

