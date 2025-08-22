POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es im Klausenweg aufgrund einer Explosion in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Die Ursache für die Explosion ist derzeit noch unklar. Nach derzeitigem Kenntnissstand wurde eine Person leicht verletzt. Wir berichten nach.
