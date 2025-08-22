POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst

Heidelberg (ots) - Ein 63-Jähriger bediente sich am Donnerstag mehrmals an einem Getränkelager einer Bar in der Sofienstraße. Der Mann begab sich gegen 21:30 Uhr zunächst ins Untergeschoss des Gebäudes der Bar. Aus einem Lagerraum stahl er eine 1,5 Liter Flasche eines Champagners im Wert von fast 200 Euro. Nur eine Viertelstunde später betrat er erneut den Lagerraum und nahm zwei teure Weinflaschen im Gesamtwert von ...

