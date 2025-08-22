Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Gasaustritt während Bauarbeiten

Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 10:50 Uhr wurde bei Baggerarbeiten eine Gasleitung im Bereich der Hauptstraße beschädigt, weshalb der Bereich um die entstandene Gefahrenstelle evakuiert wurde.

Die Hauptstraße ist aufgrund der Bauarbeiten bereits gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde keine Person verletzt. Der Austritt konnte mittlerweile gestoppt werden. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass keine Gefahr für die Bevölkerung besteht. Derzeit sind die Reparaturarbeiten der Gasleitung in vollem Gange, dauern nach aktuellem Stand aber noch voraussichtlich eine halbe Stunde an.

