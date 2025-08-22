Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/B 292: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es auf der B 292 zu einem Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person. Eine 20-Jährige hielt mit ihrem Toyota um kurz vor 10:30 Uhr an einer roten Ampel an der B 292 in Fahrtrichtung Waibstadt. Ein 41-Jähriger, der mit einem Transporter unterwegs war, bemerkte das vor ihm an der Ampel haltenden Toyota zu spät, sodass der Transporter auf das Heck des Autos prallte. Durch die Wucht der Kollision wurde der Toyota 10 Meter nach vorne geschleudert. Die 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wollte sich selbstständig in medizinische Betreuung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der zusammengenommen auf 21.000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Sinsheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

